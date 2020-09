La procura della Figc apre un’inchiesta sul caso Suarez (Di mercoledì 23 settembre 2020) Anche la giustizia sportiva, dopo quella ordinaria, muove i primi passi sul caso Suarez. Come riporta l’agenzia Ansa, la procura federale della Figc ha chiesto la trasmissione degli atti alla procura di Perugia che sta indagando sull’esame di italiano – per il conseguimento della certificazione di lingua italiana (livello B1) e l’ottenimento della cittadinanza per il calciatore uruguaiano -, al centro di un’inchiesta per presunta truffa. La vicenda, dunque, finisce sotto la lente d’ingrandimento anche della Federcalcio italiana. LEGGI ANCHE > caso Suarez, saltano fuori le telefonate tra il legale della Juve e l’università per ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Anche la giustizia sportiva, dopo quella ordinaria, muove i primi passi sul. Come riporta l’agenzia Ansa, lafederaleha chiesto la trasmissione degli atti alladi Perugia che sta indagando sull’esame di italiano – per il conseguimentocertificazione di lingua italiana (livello B1) e l’ottenimentocittadinanza per il calciatore uruguaiano -, al centro di un’inchiesta per presunta truffa. La vicenda, dunque, finisce sotto la lente d’ingrandimento ancheFedercalcio italiana. LEGGI ANCHE >, saltano fuori le telefonate tra il legaleJuve e l’università per ...

