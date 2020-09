Inter | Vidal contro la Fiorentina ci sarà ma non è ancora al massimo della condizione

Leggi su calcionews24

Arturoscalpita per iniziare la sua avventura all'ma prima di avere una maglia da titolare dovrà andare al topforma Arturoè arrivato a Milano in buone condizioni fisiche, merito del preparatore personale che ha voluto portare nel capoluogo milanese, sebbene non abbia giocato neanche un'amichevole con il Barça. Tuttavia La Gazzetta dello Sport spiega che il topforma va raggiunto per gradi, non è questo il momento, il cileno può e deve migliorare. Anche in vista di sabatolasarà sicuramente a disposizione, ma la rincorsa verso una maglia da titolare è tutta da completare e neppure scontata.