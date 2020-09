Impossibile il downgrande da iOS 14 | Apple toglie al firma a iOS 13 7

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Chi ha aggiornato ad iOS 14 non può più tornare indietro ad iOS 13.7, versione firmware che la mela morsicata ha smesso dire proprio in queste ore. Come riportato da ‘insider.com‘, non risulta più possibile utilizzare iOS 13.7 come base di destinazione per effettuare il downgrade rispetto ad iOS 14. L’azienda californiana prende tale decisione per limitare la frammentazione del sistema operativo (pensate che l’ultima major-release è già stata scaricata da circa il 25% dei dispositivi compatibili), oltre che sbarrare la strada a chi intende effettuare l’accesso ai vari exploit che potrebbero bucare la piattaforma. Per quanto riguarda iOS 14 si inizia già a parlare di jailbreak per via della distribuzione della prima versione 0.11.0 dello strumento ...