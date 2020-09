Guida Tv Giovedì 24 settembre 2020 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Guida Tv Giovedì 24 settembre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv giovedì 24 settembre Rai 1 ore 20:35 Soliti Ignotiore 21:25 Nero a Metà 2×05-06 1a Tvore 23:40 Porta a porta Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Amore cucina e CurryDopo la tragica scomparsa della madre, il giovane Hassan si trasferisce dall’India all’Europa con la famiglia. La meta definitiva diventa subito Lumière, un paesino in cui il padre vede la possibilità di concretizzare un futuro di prosperità proseguendo l’attività di ristoratori. Il nuovo locale, però, fa concorrenza al ristorante dello chef stellato Mallory. ore 23:25 Una Pezza di Lundini ore 23:55 Primo SetProgramma che racconta la riapertura dei set dopo il lockdown Rai 3ore ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 23 settembre 2020)Tv Giovedì 24Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv giovedì 24Rai 1 ore 20:35 Soliti Ignotiore 21:25 Nero a Metà 2×05-06 1a Tvore 23:40 Porta a porta Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Amore cucina e CurryDopo la tragica scomparsa della madre, il giovane Hassan si trasferisce dall’India all’Europa con la famiglia. La meta definitiva diventa subito Lumière, un paesino in cui il padre vede la possibilità di concretizzare un futuro di prosperità proseguendo l’attività di ristoratori. Il nuovo locale, però, fa concorrenza al ristorante dello chef stellato Mallory. ore 23:25 Una Pezza di Lundini ore 23:55 Primo SetProgramma che racconta la riapertura dei set dopo il lockdown Rai 3ore ...

GiovanniMario12 : RT @SenatoStampa: #EsitiCapigruppoSenato. Prossima settimana solo Commissioni. Da lunedì 5 ottobre in Aula #DecretoAgosto; in quella settim… - blackgrrrl : Ho appena scoperto che giovedi sera in prima serata c'è L'aldilà di Fulci. In prima serata. (a meno che la guida tv… - SenatoStampa : #EsitiCapigruppoSenato. Prossima settimana solo Commissioni. Da lunedì 5 ottobre in Aula #DecretoAgosto; in quella… - comunepadova : ?? Giovedì 24 settembre alle 10.30 è possibile seguire online l'incontro 'Le linee guida del progetto Seconde a ness… - GPiziarte : RT @luckyredfilm: In occasione dell'anteprima alla Mostra del Cinema di #Venezia77 la regista di #GuidaRomanticaAPostiPerduti @giorgiafarin… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida Giovedì Rossi: «Rete unica motore di crescita, ma la maggioranza spetta a Tim» Corriere della Sera