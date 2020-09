Fulmine Cade in un Campo da Calcio in Svizzera Durante una Partita, in Ospedale 14 Adolescenti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gli Adolescenti colpiti sono stati storditi quando un Fulmine ha colpito un palo della luce, 16enne della squadra ospite rimasto senza sensi. Una Partita di Calcio juniores si è trasformata in un attimo di terrore in Svizzera, dove un Fulmine ha colpito un Campo sportivo proprio Durante l’incontro. Il fatto si è verificato ad Abtwil … Leggi su youreduaction (Di mercoledì 23 settembre 2020) Glicolpiti sono stati storditi quando unha colpito un palo della luce, 16enne della squadra ospite rimasto senza sensi. Unadijuniores si è trasformata in un attimo di terrore in, dove unha colpito unsportivo propriol’incontro. Il fatto si è verificato ad Abtwil …

La polizia cantonale indaga sulle cause dell’accaduto. Svizzera, fulmine cade su campo da calcio Momenti di terrore ad Abtwil, nel cantone di San Gallo, in Svizzera: un fulmine si è scagliato su un ...

Attimi di paura in Svizzera: un fulmine è caduto su un campo da calcio nel cantone di San Gallo, dove stavano disputando una partita alcuni juniores. Ricoverati in ospedale 14 adolescenti storditi dal ...

