Francesca Durante, una partenza da dimenticare

Non è sicuramente stato un grande avvio di stagione per Francesca Durante, il nuovo portiere dell'Hellas Verona arrivata in gialloblù, in prestito dalla Fiorentina, nel corso dell'ultimo mercato estivo, in uno scambio che ha visto coinvolte lei e Camilla Forcinella, che ha compiuto invece il percorso inverso dal Verona alla squadra viola. Quello del Verona è stato sulla carta un bel colpo, con l'arrivo di un portiere di ottimo livello molto più esperto rispetto a Forcinella e con la voglia di potersi giocare finalmente un campionato da protagonista dopo stagioni da seconda a Firenze, ma la partenza, sia sua che della squadra, è stata tutt'altro che positiva. Il Verona, infatti, dopo 3 giornate di campionato, è ancora fermo a zero punti in classifica, anche se insieme ...

Francesca Canepa bronzo agli italiani di 24 ore su strada

