F1 News | I prezzi dei biglietti del GP di Imola 2020

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Grazie alla delibera della Regione Emilia-Romagna, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari avrà la possibilità di ospitare 13.147 spettatori ogni giornata in occasione del GP Emirates dell’Emilia-Romagna, in programma tra il 31 ottobre e il primo giorno di novembre, su un’innovativa due giorni che comprimerà le attività del Circus rispetto ai normali eventi da tre giorni. Formulada martedì 22 settembre ha aperto la prevendita dei, e ha reso noti idisponibili. Per la giornata di sabato, l’acquisto su Ticketone.it prevede un massimo di 220 euro (prezzo intero) per la tribuna davanti ai box, e un minimo di 64 euro per la tribuna H alla Rivazza. Tosa e Acque Minerali sono state poste a 120 euro. ...