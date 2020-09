F1, Binotto: "Non cerchiamo solo una vittoria, ma un lungo ciclo" (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA - " Sono molto emozionato. Abbiamo fatto la nostra scelta e penso che sia quella giusta. Sono molto contento che Carlos Sainz si sia unito al team, sono molto soddisfatto della nostra formazione" ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA - " Sono molto emozionato. Abbiamo fatto la nostra scelta e penso che sia quella giusta. Sono molto contento che Carlos Sainz si sia unito al team, sono molto soddisfatto della nostra formazione" ...

mattiamaestri46 : @Racearrow @SmilexTech @DANIELEALO14 Comunque rispetto agli altri ha sempre detto che la Ferrari gli è rimasta nel… - mamoelme : @antorendina Condivido il tuo ragionamento, Antonino, ma non mi trovi completamente d'accordo sul riprenderlo, alm… - MarianoFroldi : E’ che sono sbagliati sempre i tempi. O sono ex (magari con il dente avvelenato) o non lo sono ancora diventati ??… - lucapatrone73 : @il_ring @ugualeuguale @diegocatalano77 Infatti non sto parlando come responsabile di muretto, su cui riservo qualc… - justfastF1 : @FormulaHumor L intervento di Domenicali era semplicemente dovuto a “esperienza” visto che nel 2014 si è trovato ne… -