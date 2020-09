Elezioni comunali 2020, a Matera M5s al ballottaggio con il sostegno di quattro liste. Possibile accordo con Pd per il secondo turno (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le alleanze servono. Soprattutto al Movimento 5 stelle. Lo dimostra il “caso Matera”, la capitale della cultura 2019 che nei giorni scorsi ha richiamato alle urne i cittadini anche per l’elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. Il candidato pentastellato Domenico Bennardi ha ottenuto una percentuale che gli garantisce l’accesso al ballottaggio contro il candidato del centrodestra Rocco Luigi Sassone. Un caso forse più unico che raro nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre, una vera débâcle per i grillini. E a sostegno del candidato Bennardi si è formata nei mesi scorsi è nata una vera e propria coalizione: non una semplice alleanza con una lista civica, ma un accordo tra quattro liste tra le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le alleanze servono. Soprattutto al Movimento 5 stelle. Lo dimostra il “caso”, la capitale della cultura 2019 che nei giorni scorsi ha richiamato alle urne i cittadini anche per l’elezione del nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. Il candidato pentastellato Domenico Bennardi ha ottenuto una percentuale che gli garantisce l’accesso alcontro il candidato del centrodestra Rocco Luigi Sassone. Un caso forse più unico che raro nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre, una vera débâcle per i grillini. E adel candidato Bennardi si è formata nei mesi scorsi è nata una vera e propria coalizione: non una semplice alleanza con una lista civica, ma untratra le ...

