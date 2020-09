'Covid può favorire Parkinson', studio su 'ondata silenziosa' della pandemia (Di mercoledì 23 settembre 2020) In a review paper published today in the Journal of Parkinson's Disease, researchers put spotlight on the potential long-term neurological consequences of Covid-19, dubbing it the "silent wave". They ... Leggi su adnkronos (Di mercoledì 23 settembre 2020) In a review paper published today in the Journal of's Disease, researchers put spotlight on the potential long-term neurological consequences of-19, dubbing it the "silent wave". They ...

Fano (PU) – Dal 5 ottobre prossimo Aset spa riaprirà i propri uffici commerciali a Mondolfo, Marotta, Monte Porzio e Pergola, chiusi in via temporanea a causa dell’emergenza sanitaria. Giornate e orar ...

'Covid può favorire Parkinson', studio su 'ondata silenziosa' della pandemia

"Il mondo è pronto per un'ondata di conseguenze neurologiche provocate dal Covid 19"? E' la domanda che in Australia si sono posti gli scienziati del Florey Institute of Neuroscience and Mental Health ...

