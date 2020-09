Coronavirus, Anthony Fauci: “Su asintomatici abbiamo sbagliato. Il 50% delle trasmissioni avviene da una persona asintomatica a una non infetta” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il famoso virologo statunitense Anthony Fauci, uno dei membri più importanti della task force anti Covid-19 della Casa Bianca, ha detto che è stato commesso un errore sulla valutazione del ruolo degli asintomatici nella diffusione del Coronavirus. “abbiamo sbagliato – ha ammesso Fauci – Quello che non sapevamo all’inizio era che circa il 40-45% dei contagiati è asintomatico. Recenti studi mostrano inoltre che forse il 50% delle trasmissioni avviene da una persona asintomatica a una non infetta”. Lo ha dichiarato al British Medical Journal, una rivista scientifica tra le più seguite al mondo, in cui ha spiegato che non può ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il famoso virologo statunitense, uno dei membri più importanti della task force anti Covid-19 della Casa Bianca, ha detto che è stato commesso un errore sulla valutazione del ruolo deglinella diffusione del. “– ha ammesso– Quello che non sapevamo all’inizio era che circa il 40-45% dei contagiati è asintomatico. Recenti studi mostrano inoltre che forse il 50%da unaa una non infetta”. Lo ha dichiarato al British Medical Journal, una rivista scientifica tra le più seguite al mondo, in cui ha spiegato che non può ...

