Centro Diurno Anffas cluster con 9 positivi

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – Chiuso per Covid ildell’(Associazione famiglie di persone con disabilita’ intellettiva e/o relazionale), in via Aurelia Antica, nel quadrante ovest di Roma. La comunicazione ufficiale arriva da una lettera inviata dalla presidente della sezione romana, Giuliana Muzio, e dal direttore sanitario, Massimo Cerciello, a famiglie, operatori e rappresentanze sindacali aziendali. “Essendo stati riscontrati alcuni casial Covid-19 nella residenza Casaletto di via Aurelia Antica- si legge nella comunicazione- purtroppo reputiamo necessaria la chiusura dell’adiacenteper i prossimi giorni, fino a nuove disposizioni comunque in capo al competente Sisp (Servizio Igiene e Sanita’ Pubblica) dell’Azienda Asl ...