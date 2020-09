Caso Suarez: dopo l'esame farsa, anche la Figc apre un'inchiesta (Di mercoledì 23 settembre 2020) anche la Federcalcio ha deciso di indagare sul Caso di Luis Suarez e il suo esame d'italiano all'Univesità per stranieri di Perugia. Una prova, necessaria per ottenere la cittadinanza italiana e poter ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 settembre 2020)la Federcalcio ha deciso di indagare suldi Luise il suod'italiano all'Univesità per stranieri di Perugia. Una prova, necessaria per ottenere la cittadinanza italiana e poter ...

ZZiliani : Bisogna ammetterlo: per individuare il mandante dell’oscena truffa (non solo sportiva) dell’esame di #Suarez non ba… - Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - tuttosport : #Sarri, colonnello della Guardia di Finanza: “La #Juve non è indagata per il caso #Suarez” ?? - gneee929 : RT @FedericoRuffo: L'avvocato Turco al centro delle intercettazioni sul caso #Suarez ,è la stessa che tentava di farsi consegnare in ospeda… - Andrea45100678 : RT @FedericoRuffo: L'avvocato Turco al centro delle intercettazioni sul caso #Suarez ,è la stessa che tentava di farsi consegnare in ospeda… -