Can Yaman e il successo | “Non mi considero un fenomeno internazionale”

Protagonista della serie Daydreamer in onda su canale 5 Can Yaman è l'attore del momento, d'origini turche ma per certi versi d'adozione italiana è un sex symbol ma anche un attore di talento. Yaman è ricercato e voluto da stampa e tv di tutto il mondo ed è molto generoso con le sue fans che lo aspettano e cercano ogni viaggio che fa. Can Divit il personaggio che interpreta nella serie Le ali del sogno è sicuramente molto simile a Yaman, l'attore in una recente intervista rilasciata a Gossip tv ha dichiarato d'adorare Divit e di sentirsi molto simile a lui: "Lo adoro il personaggio. Mi manca. È un personaggio peculiare, diverso. Non ho mai visto una cosa del genere. È stata una fortuna per me recitare in un ruolo così."

