Bonaccini: “Mihajlovic simpatico, non sembra di destra” (Di mercoledì 23 settembre 2020) “È troppo simpatico Sinisa… È che io vedo giocare il Bologna: lui per me è un grandissimo allenatore. La squadra gioca aperta, non si chiude mai, ci sono giocatori da tutto il mondo… Non sembra neanche uno di destra…”. Così Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, ai microfoni de “L’aria che tira” su La7 ha risposto all’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che, dopo aver appoggiato alle Regionali emiliane la candidata di Lucia Borgonzoni della Lega, nei giorni scorsi ha lodato la decisione di Bonaccini di riaprire gli stadi ai tifosi, dicendo che il governatore emiliano “non sembra neanche uno di sinistra”. Leggi anche: 1. Bonaccini: “Renzi dovrebbe rientrare ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020) “È troppoSinisa… È che io vedo giocare il Bologna: lui per me è un grandissimo allenatore. La squadra gioca aperta, non si chiude mai, ci sono giocatori da tutto il mondo… Nonneanche uno di destra…”. Così Stefano, presidente dell’Emilia-Romagna, ai microfoni de “L’aria che tira” su La7 ha risposto all’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che, dopo aver appoggiato alle Regionali emiliane la candidata di Lucia Borgonzoni della Lega, nei giorni scorsi ha lodato la decisione didi riaprire gli stadi ai tifosi, dicendo che il governatore emiliano “nonneanche uno di sinistra”. Leggi anche: 1.: “Renzi dovrebbe rientrare ...

Marilenapas : RT @RepubblicaTv: Bonaccini a Mihajlovic: 'Il suo Bologna gioca con calciatori di tutto il mondo. Non sembra uno di destra': A L'aria che t… - Italia_Notizie : 'Il Bologna ha calciatori di tutto il mondo. Non sembra uno di destra' - zazoomblog : Bonaccini “Salvini non suona più i campanelli”. Poi la risposta a Mihajlovic… - #Bonaccini #“Salvini #suona - Mariate48641882 : RT @RepubblicaTv: Bonaccini a Mihajlovic: 'Il suo Bologna gioca con calciatori di tutto il mondo. Non sembra uno di destra': A L'aria che t… - NewsMondo1 : Bonaccini, “Salvini non suona più i campanelli”. Poi la risposta a Mihajlovic… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini “Mihajlovic