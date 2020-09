AresGate: parlano Eva Grimaldi, Nancy Brilli e Giuliana De Sio (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il vaso di Pandora scoperchiato da Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip ha fatto tremare non pochi camerini e Giuseppe Candela per Dagospia – dopo aver svelato l’identità di Lucifero – ha contattato altre attrici che hanno lavorato per la Ares Film, la società di produzione (ora fallita) che negli anni ha regalato numerose fiction a Canale 5, per chiedere loro un parere. E se Eva Grimaldi si è celata dietro un sintetico “, non voglio parlarne, sto molto male“; Nancy Brilli ha dichiarato: “Non so cosa è accaduto al Grande Fratello. Non ho assolutamente rapporti con Alberto Tarallo. Sono stata eliminata da un giorno all’altro dalle produzioni, con loro ho realizzato solo successi. Improvvisamente ho capito che stava cambiando qualcosa, non abbiamo più lavorato ... Leggi su biccy (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il vaso di Pandora scoperchiato da Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip ha fatto tremare non pochi camerini e Giuseppe Candela per Dagospia – dopo aver svelato l’identità di Lucifero – ha contattato altre attrici che hanno lavorato per la Ares Film, la società di produzione (ora fallita) che negli anni ha regalato numerose fiction a Canale 5, per chiedere loro un parere. E se Evasi è celata dietro un sintetico “, non voglio parlarne, sto molto male“;ha dichiarato: “Non so cosa è accaduto al Grande Fratello. Non ho assolutamente rapporti con Alberto Tarallo. Sono stata eliminata da un giorno all’altro dalle produzioni, con loro ho realizzato solo successi. Improvvisamente ho capito che stava cambiando qualcosa, non abbiamo più lavorato ...

Oggi Adua ha parlato di “istigazione al suicidio” in riferimento ... ma non dobbiamo andare oltre… capito?”. Dagospia affronta l’ “Ares gate” e aggiunge pezzi al puzzle. Sul sito si legge: “La Del ...

Adua Del Vesco: "Ho paura, abbiamo subito manipolazioni, non voglio fare i nomi" (video)

"Quello che abbiamo vissuto tutti è una cosa molto seria. Non parlo di noi due, ma di lui. Capisci? Io ho paura, lottare da sola non ce la faccio. Ho paura di non avere l’appoggio delle persone. Sono ...

