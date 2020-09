Appuntamenti e scadenze del 23 settembre 2020

(Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Mercoledì 23/09/: Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteAziende:Garofalo Health Care – CDA: Relazione semestraleGeneral Mills – Risultati di periodoIervolino Entertainment – CDA: Relazione semestralePortobello – CDA: Relazione semestraleRelatech – CDA: Relazione semestraleSoftec – CDA: Relazione semestraleTriboo – CDA: Relazione semestrale

