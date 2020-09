Appendino e Pd? Lo Russo categorico: “Nessuna alleanza” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lo aveva già detto in più occasioni e ritorna ad affermarlo anche oggi nei giorni successivi al voto referendario e amministrativo, ultima tornata elettorale prima del 2021, quando sarà Torino ad essere chiamata ad eleggere il nuovo sindaco. Stefano Lo Russo esclude alleanze con Chiara Appendino e con il Movimento 5 Stelle. “Leggo le reazioni e le analisi del voto – scrive – E per la nostra città e per le amministrative che ci saranno tra pochi mesi nel 2021 mi convinco sempre di più: barra dritta, centrosinistra unito e inclusivo, idee programmatiche chiare, forte e netta discontinuità e nessun accordo ufficiale o segreto con Appendino e il M5S e primarie per scegliere il candidato sindaco che guiderà la coalizione”. Insomma, per il capogruppo Pd ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lo aveva già detto in più occasioni e ritorna ad affermarlo anche oggi nei giorni successivi al voto referendario e amministrativo, ultima tornata elettorale prima del 2021, quando sarà Torino ad essere chiamata ad eleggere il nuovo sindaco. Stefano Loesclude alleanze con Chiarae con il Movimento 5 Stelle. “Leggo le reazioni e le analisi del voto – scrive – E per la nostra città e per le amministrative che ci saranno tra pochi mesi nel 2021 mi convinco sempre di più: barra dritta, centrosinistra unito e inclusivo, idee programmatiche chiare, forte e netta discontinuità e nessun accordo ufficiale o segreto cone il M5S e primarie per scegliere il candidato sindaco che guiderà la coalizione”. Insomma, per il capogruppo Pd ...

