Adriana Volpe, litigio in strada con il marito Roberto: è crisi nera? (Di mercoledì 23 settembre 2020) Adriana Volpe e Roberto Parli sono stati beccati in strada alle prese con un acceso litigio che non è passato inosservato: tra i due ormai è davvero crisi? foto facebookLa conduttrice di Tv8 è stata beccata proprio nelle scorse ore in strada impegnata in un gossip litigio con il marito Roberto Parli, tra i due la situazione al momento è decisamente poco chiara e avvolta in una nube di mistero. Da quello che sembra, pare proprio che tra i due ci sia un momento di forte crisi che sembra non riesca ad essere messa da parte nemmeno davanti alla loro figlia, che dalle foto è presente al momento dello scontro tra i due genitori. Tutto questo è ...

