Zingaretti ora detta l'agenda: «Decreti Sicurezza nel primo Cdm utile». Sì di Conte (che però frena sul Mes) (Di martedì 22 settembre 2020) Via i decreti Sicurezza firmati Salvini e porte aperte al Mes. Nicola Zingaretti detta l'agenda del governo alla luce dei risultati delle elezioni Regionali che hanno visto il Pd crescere ovunque... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 22 settembre 2020) Via i decretifirmati Salvini e porte aperte al Mes. Nicolal'del governo alla luce dei risultati delle elezioni Regionali che hanno visto il Pd crescere ovunque...

