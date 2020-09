Zingaretti esulta: “Mes e decreti Salvini”. Ora il PD impone la linea (Di martedì 22 settembre 2020) Il leader del Pd, Nicola Zingaretti esulta commentando le elezioni regionali: “Si vota e il Pd è il primo partito politico italiano”. Lo dice durante la “maratona” di Mentana su La7 e sottolinea come fino a prima del voto ci fosse chi sosteneva che i Dem “fossero subalterni al M5S”. Detto questo, aggiunge, non “cadiamo nel tranello del rimpasto sui nomi: incalzeremo il governo su come spendere bene i miliardi di euro” del Recovery Fund. Zingaretti, dunque, ora impone la linea al governo e detta i primi punti della nuova agenda. “Sui decreti Salvini c’è un accordo e ora vanno assolutamente modificati. È stato un duro lavoro di cesello politico, anche con i territori” ma ... Leggi su ilparagone (Di martedì 22 settembre 2020) Il leader del Pd, Nicolacommentando le elezioni regionali: “Si vota e il Pd è il primo partito politico italiano”. Lo dice durante la “maratona” di Mentana su La7 e sottocome fino a prima del voto ci fosse chi sosteneva che i Dem “fossero subalterni al M5S”. Detto questo, aggiunge, non “cadiamo nel tranello del rimpasto sui nomi: incalzeremo il governo su come spendere bene i miliardi di euro” del Recovery Fund., dunque, oralaal governo e detta i primi punti della nuova agenda. “SuiSalvini c’è un accordo e ora vanno assolutamente modificati. È stato un duro lavoro di cesello politico, anche con i territori” ma ...

Agenzia_Italia : Regionali e referendum, Zingaretti esulta. Cresce il peso del Pd nel governo - PieraBelfanti : Referendum: Zingaretti esulta, Pd primo partito. “Mes e decreti Salvini non ci sono più scuse” | Rep - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Referendum: Zingaretti esulta, Pd primo partito. “Mes e decreti Salvini non ci sono più scuse” [di GIOVANNA… - robreg1 : RT @crlggg: Referendum: Zingaretti esulta, Pd primo partito. “Mes e decreti Salvini non ci sono più scuse” | Rep - xblunotte : RT @icebergfinanza: Referendum: Zingaretti esulta, Pd primo partito. “Mes e decreti Salvini non ci sono più scuse” ... ooooh finalmente il… -