Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia il corteggiatore Facundo: “Te ne devi andare" (Di mercoledì 23 settembre 2020) A Uomini e Donne Maria De Filippi ha invitato il corteggiatore argentino Facundo a lasciare lo studio: respinto da entrambe le troniste, non aveva intenzione di andarsene. A Uomini e Donne di oggi Maria De Filippi è dovuta intervenire per cacciare il corteggiatore Facundo: l'argentino era stato respinto dalle troniste Sophie Codegoni e Jessica Antonini ma si rifiutava di abbandonare lo studio. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne è stato cacciato uno dei corteggiatori di Sophie Codegoni, si tratta dell'argentino Facundo, fino a stamattina personaggio odiatissimo dal web per la sua ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 settembre 2020) ADeha invitato ilargentinoa lasciare lo studio: respinto da entrambe le troniste, non aveva intenzione di andarsene. Adi oggiDeè dovuta intervenire perre il: l'argentino era stato respinto dalle troniste Sophie Codegoni e Jessica Antonini ma si rifiutava di abbandonare lo studio. Nella puntata di oggi diè statoto uno dei corteggiatori di Sophie Codegoni, si tratta dell'argentino, fino a stamattina personaggio odiatissimo dal web per la sua ...

