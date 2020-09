Ultime Notizie Roma del 22-09-2020 ore 18:10 (Di martedì 22 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno economia in primo piano nel 2019 il tasso di crescita del PIL è stato pari al 0,3% con una revisione nulla rispetto alla stima di mazzo di stata precisa che la stima giornata dei conti economici nazionali conferma significativo rallentamento della crescita dell’economia nel 2019 mette un miglioramento invece nel rapporto deficit PIL che è sceso nel 2019 a meno 1,6 % del meno 2,2 delle 2018 invariato rispetto alla prima di aprire l’anno scorso le entrate sono aumentate del 2,9% rispetto all’anno precedente con un incidente sul PIL pari al 47% la pressione fiscale Dunque risultata pari al 42,4% in aumento rispetto al 41,8% dell’anno precedente la cronaca un arbitro di calcio Daniele De Santis 33 anni conosciuta negli ambienti sportivi la sua ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno economia in primo piano nel 2019 il tasso di crescita del PIL è stato pari al 0,3% con una revisione nulla rispetto alla stima di mazzo di stata precisa che la stima giornata dei conti economici nazionali conferma significativo rallentamento della crescita dell’economia nel 2019 mette un miglioramento invece nel rapporto deficit PIL che è sceso nel 2019 a meno 1,6 % del meno 2,2 delle 2018 invariato rispetto alla prima di aprire l’anno scorso le entrate sono aumentate del 2,9% rispetto all’anno precedente con un incidente sul PIL pari al 47% la pressione fiscale Dunque risultata pari al 42,4% in aumento rispetto al 41,8% dell’anno precedente la cronaca un arbitro di calcio Daniele De Santis 33 anni conosciuta negli ambienti sportivi la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie, in Italia superati i 300mila casi (+1.392 nelle ultime 24 ore) Fanpage.it Anna Maria Verzino, la "Sposa del mare", verrà premiata dall’Accademia nazionale di cucina

Giovedì 24 settembre, sulla spiaggia di Casalbordino, alle ore 18:00 arriverà "Gloria", la barca con la quale Anna Maria Verzino esce in mare per pescare da sempre. Questa volta, all'attracco, l'aspet ...

Ugl: “Porto in crisi ma dall’Autorità Portuale nessuna risposta”

“L’Ugl esprime profonda preoccupazione dopo l’ennesima notizia negativa dallo scalo ... constatare che al grido dall’allarme lanciato da più parti, in queste ultime settimane, da parte di chi opera e ...

