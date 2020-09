Ubisoft annuncia nuove uniformi e kit per 42 squadre (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo molta attesa e diverse anticipazioni Ubisoft ha annunciato ufficialmente nuovi kit di gara, uniformi, cuffie e braccialetti per 42 squadre facenti parte del programma R6 Shape conosciuto anche come Pilot Programme. Insieme Ubisoft e R6 Shape si occupano della commercializzazione dei prodotti e si dividono il ricavato con le squadre. Questa partnership proseguirà fino a marzo 2024. Le 42 squadre sono distribuite tra i tre livelli come seguono. Il livello 1 vedrà coinvolte dieci organizzazioni e le novità verranno lanciate il 22 settembre. I team coinvolti saranno: Fnatic – G36C, Iana Spacestation Gaming – Scorpion Evo, Ela TSM – M762, Zofia FaZe Clan – TCSG-12, Goyo Ninjas in Pyjamas – ... Leggi su esports247 (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo molta attesa e diverse anticipazionihato ufficialmente nuovi kit di gara,, cuffie e braccialetti per 42facenti parte del programma R6 Shape conosciuto anche come Pilot Programme. Insiemee R6 Shape si occupano della commercializzazione dei prodotti e si dividono il ricavato con le. Questa partnership proseguirà fino a marzo 2024. Le 42sono distribuite tra i tre livelli come seguono. Il livello 1 vedrà coinvolte dieci organizzazioni e le novità verranno lanciate il 22 settembre. I team coinvolti saranno: Fnatic – G36C, Iana Spacestation Gaming – Scorpion Evo, Ela TSM – M762, Zofia FaZe Clan – TCSG-12, Goyo Ninjas in Pyjamas – ...

esports247_it : Ubisoft annuncia nuove uniformi e kit per 42 squadre - massi_dipa : 42 organizzazioni per 3 tier: ecco le novità di #R6SHARE. Il mio articolo per @eSportsMag_it. - eSportsMag_it : Novità in arrivo per Rainbow Six Siege. L’iniziativa lanciata nel novembre 2018 da Ubisoft per sostenere economicam… - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Durante il suo evento #UbisoftFoward, @Ubisoft ha annunciato l'interessante #RidersRepublic, nuova IP dedicata agli spo… - myreviews_it : Ubisoft annuncia il ritorno di due titoli importanti in versione VR - -

Ultime Notizie dalla rete : Ubisoft annuncia Rainbow Six Siege, Ubisoft annuncia R6 SHARE eSportsMag Da The Last of Us a Resident Evil: i videogiochi che diventeranno serie TV

anche Ubisoft ha deciso di trasporre una delle sue saghe più celebri in serie TV. Il formato scelto, in questo caso, non è tuttavia il live action, ma l'animazione. Con l'annuncio di una serie ...

Rainbow Six Siege, R6 SHARE: Ubisoft svela le squadre selezionate

I rappresentanti di Ubisoft stilano la lista delle squadre di Rainbow Six Siege selezionate per partecipare all'R6 SHARE, il programma di supporto per i team eSport nato per garantire la sostenibilità ...

anche Ubisoft ha deciso di trasporre una delle sue saghe più celebri in serie TV. Il formato scelto, in questo caso, non è tuttavia il live action, ma l'animazione. Con l'annuncio di una serie ...I rappresentanti di Ubisoft stilano la lista delle squadre di Rainbow Six Siege selezionate per partecipare all'R6 SHARE, il programma di supporto per i team eSport nato per garantire la sostenibilità ...