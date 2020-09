Tutti dicono di aver vinto, ma l’unico che sorriderà fino al 2023 è Giuseppe Conte (Di martedì 22 settembre 2020) Come al solito Tutti dicono di aver vinto: Luigi Di Maio porta a casa un Sì scontato, la destra prende una regione in più, il Partito democratico sventa l’attacco alla Toscana ed è ben messo in carreggiata, Giorgia Meloni si prende una regione (Marche), a Silvio Berlusconi va bene tutto, persino Matteo Renzi festeggia il suo amico Eugenio Giani. Poi vai a vedere meglio e capisci che nei dati ci sono diverse illusioni ottiche. In generale, l’Italia del 21 settembre 2020 è sempre stra-divisa e ciascun partito ha le sue brave ferite da leccarsi: che è esattamente la ragione per cui il governo di Giuseppe Conte può galleggiare tranquillo, visto che la spallata della destra proprio non riesce e che Pd e M5s stanno benissimo accucciati nei ... Leggi su linkiesta (Di martedì 22 settembre 2020) Come al solitodi: Luigi Di Maio porta a casa un Sì scontato, la destra prende una regione in più, il Partito democratico sventa l’attacco alla Toscana ed è ben messo in carreggiata, Giorgia Meloni si prende una regione (Marche), a Silvio Berlusconi va bene tutto, persino Matteo Renzi festeggia il suo amico Eugenio Giani. Poi vai a vedere meglio e capisci che nei dati ci sono diverse illusioni ottiche. In generale, l’Italia del 21 settembre 2020 è sempre stra-divisa e ciascun partito ha le sue brave ferite da leccarsi: che è esattamente la ragione per cui il governo dipuò galleggiare tranquillo, visto che la spallata della destra proprio non riesce e che Pd e M5s stanno benissimo accucciati nei ...

