Toscana, la Ceccardi perde anche a Cascina (dove è stata sindaca) (Di martedì 22 settembre 2020) Il candidato di centrosinistra Eugenio Giani ha vinto le elezioni regionali in Toscana con il 48,6 per cento dei voti. Uno dei risultati più notevoli arriva da Cascina, la terra di Susanna Ceccardi, il comune che conquistò con la Lega nel 2016 diventando sindaca e nel quale è tornata per la chiusura della campagna elettorale. A Cascina la Ceccardi finisce ko contro Eugenio Giani, che sfiora il 50 per cento contro il quasi 39 per cento della rivale. E, a livello di partito, la Lega non va oltre il 26 per cento contro il 37 per cento del Pd. anche in casa dunque la sfidante del centrosinistra alle regionali non riesce a sfondare, ponendo dubbi seri su chi sarà il nuovo sindaco nello spoglio di martedì mattina, quando dalle urne di ...

