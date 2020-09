Talenti italiani nel mondo | 2 mln dal Mibact | domande entro il 30 settembre

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 settembre 2020) Ultimi giorni di tempo per accedere alle opportunità messe a disposizione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la promozione dell’arte italiana all’estero: con un bando internazionale che stanzia mette ben 2 milioni di euro per artisti, curatori e critici. Per isi tratta di un’ottima opportunità per far conoscere le proprie opere e ottenere visibilità: c’è tempo fino al 30per candidare il proprio progetto. L’obiettivo del bando è incoraggiare e sostenere a livello internazionale le produzioni di artistidi tutte le generazioni, in particolare quelli emergenti e i mid-career: per questo motivo ogni progetto dovrà necessariamente prevedere una fase del lavoro all’estero, attraverso ...