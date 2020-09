Suarez, truffa per la cittadinanza a Perugia: esame concordato, Finanza in Università (Di martedì 22 settembre 2020) Un'inchiesta della Guardia di Finanza della Procura di Perugia ha accertato che l'esame di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza è stato superato con una truffa . I militari delle Fiamme Gialle ... Leggi su gazzetta (Di martedì 22 settembre 2020) Un'inchiesta della Guardia didella Procura diha accertato che l'di Luisper ottenere laè stato superato con una. I militari delle Fiamme Gialle ...

Sport_Mediaset : +++Breaking news +++ #Suarez , cittadinanza con truffa: GDF nell'ateneo di #Perugia - Corriere : ?? ULTIM'ORA - La cittadinanza italiana di Luis #Suarez è stata ottenuta con una truffa - Gazzetta_it : #Suarez, #truffa per la cittadinanza: esame concordato. La Finanza in Università - Jalowar : RT @CorSport: #Suarez, cittadinanza ottenuta con una truffa ?? - flvtchersmiles : RT @perchetendenza: #Suarez: Perché un'inchiesta della Procura di Perugia ha accertato che l’esame sostenuto dall'uruguayano per ottenere l… -