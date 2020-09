Roma, Dzeko verso la permanenza: addio solo in caso di ritorno di fiamma dell’Inter (Di martedì 22 settembre 2020) L’approdo di Alvaro Morata alla Juventus chiude le porte ad Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco sembrava destinato a sbarcare a Torino con l’arrivo di Milik nella capitale, ma la Juve, stufa dello stallo nella trattativa tra Roma e Napoli, ha deciso di virare con decisione sullo spagnolo, che in queste ore sta svolgendo le visite … L'articolo Roma, Dzeko verso la permanenza: addio solo in caso di ritorno di fiamma dell’Inter Leggi su dailynews24 (Di martedì 22 settembre 2020) L’approdo di Alvaro Morata alla Juventus chiude le porte ad Edin. Il centravanti bosniaco sembrava destinato a sbarcare a Torino con l’arrivo di Milik nella capitale, ma la Juve, stufa dello stallo nella trattativa trae Napoli, ha deciso di virare con decisione sullo spagnolo, che in queste ore sta svolgendo le visite … L'articololaindididell’Inter

