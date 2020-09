ItaSportPress : Retroscena Messi, Wenger lo voleva all'Arsenal - - zazoomblog : Inter Zhang si confessa: dai retroscena sull’incontro con Conte al mercato e a Messi - #Inter #Zhang #confessa:… - CalcioWeb : #Inter, #Zhang si confessa: dai retroscena sull'incontro con #Conte al mercato e a #Messi - -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Messi

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...Già era poco un punto, figuriamoci zero. Ci mancava pure la partita persa a tavolino. Magari non sarà così, ma il rischio c’è. La prima sconfitta, quella col Verona: per una leggerezza, per un errore ...