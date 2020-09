Referendum effetto ZTL, il No perde ovunque ma vince nei centri storici (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo il Partito Democratico alle Politiche 2018 e alle Europee 2019 e il Sì al Referendum costituzionale 2016, è il No a ricoprire il ruolo di “partito delle ZTL” al Referendum sul taglio dei parlamentari. Nonostante una maggioranza bulgara di Sì che sfiora il 70 per cento su scala nazionale, i centri storici delle grandi città italiane vedono una prevalenza o un dato comunque sopra la media di voti contro il taglio. In un voto a larga maggioranza che ha visto pochissimi degli oltre 7mila comuni italiani registrare la prevalenza del No sul Sì, nei centri storici di Roma, Milano e Torino – solo per citare tre delle quattro più grandi città italiane – si impone la contrarietà al taglio. Praticamente dei veri e ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo il Partito Democratico alle Politiche 2018 e alle Europee 2019 e il Sì alcostituzionale 2016, è il No a ricoprire il ruolo di “partito delle ZTL” alsul taglio dei parlamentari. Nonostante una maggioranza bulgara di Sì che sfiora il 70 per cento su scala nazionale, idelle grandi città italiane vedono una prevalenza o un dato comunque sopra la media di voti contro il taglio. In un voto a larga maggioranza che ha visto pochissimi degli oltre 7mila comuni italiani registrare la prevalenza del No sul Sì, neidi Roma, Milano e Torino – solo per citare tre delle quattro più grandi città italiane – si impone la contrarietà al taglio. Praticamente dei veri e ...

riccardomagi : Se questa sciagurata riforma dovesse passare avremmo un parlamento in mano a pochi capi partito, ancora più di ora.… - annamariafilm : RT @PaoloBorg: Tutte le riforme che i 5S presentano come utili ai cittadini in realtà hanno sempre lo stesso effetto di ricondurre a POCHI… - loconsoloa : RT @EIGHTSVOICE: un popolo così ottuso oggi vota contro la democrazia, domani chissà cosa sarà capace di votare, se solo il politico furbo… - Imma8Belieber : RT @EIGHTSVOICE: un popolo così ottuso oggi vota contro la democrazia, domani chissà cosa sarà capace di votare, se solo il politico furbo… - BondiPatrisia : RT @EIGHTSVOICE: un popolo così ottuso oggi vota contro la democrazia, domani chissà cosa sarà capace di votare, se solo il politico furbo… -