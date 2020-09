Pomeriggio 5 | setta Adua e Massimiliano| Barbara D’Urso choc | “Io sapevo ”

Leggi su meteoweek

(Di martedì 22 settembre 2020) Nel salotto diD’Urso a5, si è parlato dell’inquietante retroscena suDel Vesco eMorra, che sta tenendo banco in queste ore su tutti i giornali. Un ‘esperienza misteriosa quella diDel Vesco eMorra, che li ha segnati per tutta la vita, come ha chiosato la stessa … L'articolo5,D’Urso: “Io..” proviene da www.meteoweek.com.