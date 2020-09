Palermo | squadra ancora incompleta | Boscaglia a Teramo tra certezze e ballottaggi | rebus Pelagotti

(Di martedì 22 settembre 2020) "Incompleti alla meta: arriva Odjer,un".Titola così l'edizione odierna de 'La Repubblica', che punta i riflettori in casa. Nella giornata di domenica, in occasione della prima giornata del campionato di Serie C, i rosanero sfideranno ildi Massimo Paci. Un"d'emergenza, ma ugualmente competitivo", si legge.D'altra parte, il tecnico Robertoha da tempo le idee chiare sul modulo da adottare in campo: si partirà da un 4-2-3-1, conche sarà chiamato a difendere i pali. Il numero 1 rosanero - che a causa di una distrazione muscolare di primo grado al soleo sinistro ha saltato gran parte del ritiro pre-campionato a Petralia Sottana - è tornato a lavorare con i compagni di ...

