Orari MotoGP GP Catalunya 2020 Sky, Dazn e TV8 (Di martedì 22 settembre 2020) Niente sosta per la MotoGP, che si appresta a disputare il suo terzo weekend consecutivo. Dopo le emozioni delle due gare di Misano, ecco gli Orari MotoGP del GP di Catalunya. Il Circus approda al Montmelò, prima di prendersi una settimana di pausa e fare poi rotta verso Le Mans per la prima di altre tre gare consecutive in tre settimane. A Misano Vinales ha ritrovato la via della vittoria, diventando il sesto vincitore diverso in sette gare. Joan Mir ha conquistato un altro grandissimo podio che lo ha portato a sole quattro lunghezze da Dovizioso, ancora leader della classifica. Buon terzo posto anche per Pol Espargarò. Al giro di boa del campionato, i primi nove piloti sono racchiusi in appena 26 punti. Mondiale più aperto che mai – Photo credit: Twitter Page ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Niente sosta per la, che si appresta a disputare il suo terzo weekend consecutivo. Dopo le emozioni delle due gare di Misano, ecco glidel GP di. Il Circus approda al Montmelò, prima di prendersi una settimana di pausa e fare poi rotta verso Le Mans per la prima di altre tre gare consecutive in tre settimane. A Misano Vinales ha ritrovato la via della vittoria, diventando il sesto vincitore diverso in sette gare. Joan Mir ha conquistato un altro grandissimo podio che lo ha portato a sole quattro lunghezze da Dovizioso, ancora leader della classifica. Buon terzo posto anche per Pol Espargarò. Al giro di boa del campionato, i primi nove piloti sono racchiusi in appena 26 punti. Mondiale più aperto che mai – Photo credit: Twitter Page ...

