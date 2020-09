Ora è anche ufficiale: Sam Lammers è dell’Atalanta (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo le anticipazioni, l’ufficialità: Sam Lammers è dell’Atalanta. L’attaccante arriva a titolo definitivo dal Psv. Ecco il lungo comunicato con cui la Dea ha annunciato il giocatore: “Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Sam Lammers dal PSV Eindhoven. Nato a Tilburg il 30 aprile 1997, è un attaccante di una notevole struttura fisica che sa abbinare forza a qualità tecniche e tattiche, abile sia nella finalizzazione che nella manovra. Proviene da una scuola calcistica importante, quella del PSV, con cui completa il suo percorso di crescita. Già a 18 anni viene promosso nella formazione U21 segnando nelle ultime due stagioni 28 gol in 47 partite in Jupiler League. Si mette in luce anche in due edizioni di UEFA Youth League e tra le sue ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo le anticipazioni, l’ufficialità: Samè dell’Atalanta. L’attaccante arriva a titolo definitivo dal Psv. Ecco il lungo comunicato con cui la Dea ha annunciato il giocatore: “Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Samdal PSV Eindhoven. Nato a Tilburg il 30 aprile 1997, è un attaccante di una notevole struttura fisica che sa abbinare forza a qualità tecniche e tattiche, abile sia nella finalizzazione che nella manovra. Proviene da una scuola calcistica importante, quella del PSV, con cui completa il suo percorso di crescita. Già a 18 anni viene promosso nella formazione U21 segnando nelle ultime due stagioni 28 gol in 47 partite in Jupiler League. Si mette in lucein due edizioni di UEFA Youth League e tra le sue ...

lucianonobili : Decisivi in #Toscana per la vittoria di @EugenioGiani: anche stavolta #Salvini lo abbiamo fermato noi. Orgogliosi d… - ZZiliani : BREVE STORIA TRISTE. Ho l’esclusiva del racconto di un gioco amato da tutti. Forse non sempre regolare. Faccio fint… - mirellaliuzzi : Grazie a tutti i cittadini che hanno confermato quanto ha votato il Parlamento circa la riduzione del numero dei pa… - TCInsubria : @IlPrimatoN Già mi piaceva come cantante. Ora merita anche grande stima come uomo. - Axl_1978 : @gumas75 @automatikos Ma stiamo anche a parlarne??? Questi fanno e disfano come gli pare . Sarebbe anche ora di finirla . -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Monopattini senza limiti, ora anche in autostrada. l'Automobile - ACI Arriva Morata! Scelta giusta?

Ora speriamo in Kean e magari Gosens se parte Pellegrini e De ... Se andrebbe tutto così sarebbe un mercato top a mio avviso virgillitoraffaele96 Anche se non arriva un altro a fare la 4 punta siamo ...

F1 | Renault, Alonso fa visita alla sede di Enstone

Lo spagnolo infatti vestirà, per la terza volta in carriera, la tuta della Renault (anche se dal prossimo anno ... Nella scorse ore, come documentato dalla stessa Renault sui social, Alonso ...

Ora speriamo in Kean e magari Gosens se parte Pellegrini e De ... Se andrebbe tutto così sarebbe un mercato top a mio avviso virgillitoraffaele96 Anche se non arriva un altro a fare la 4 punta siamo ...Lo spagnolo infatti vestirà, per la terza volta in carriera, la tuta della Renault (anche se dal prossimo anno ... Nella scorse ore, come documentato dalla stessa Renault sui social, Alonso ...