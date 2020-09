Omicidio Maisto, faida Scampia: 4 ordinanze di custodia cautelare (Di martedì 22 settembre 2020) . Lo uccisero perché mise in discussione la leadership del clan Di Lauro Arrestate 4 persone nell’ambito dell’inchiesta sull’Omicidio di Ciro Maisto, per una faida a Scampia (Napoli). Tra gli arrestati vi sono mandanti, organizzatori, esecutori del delitto. Si tratta di un Omicidio avvenuto nel 2008 nella … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 settembre 2020) . Lo uccisero perché mise in discussione la leadership del clan Di Lauro Arrestate 4 persone nell’ambito dell’inchiesta sull’di Ciro, per una(Napoli). Tra gli arrestati vi sono mandanti, organizzatori, esecutori del delitto. Si tratta di unavvenuto nel 2008 nella … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

