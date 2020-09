Omicidio di Willy, i fratelli Bianchi trasferiti in celle protette: sorveglianza massima e nessun contatto con gli altri detenuti (Di martedì 22 settembre 2020) Gabriele e Marco Bianchi sono stati trasferiti nelle celle di isolamento “precauzionale” del carcere di Rebibbia. I due fratelli, arrestati per l’Omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte, attualmente sono nel braccio “G9”, situato al primo piano del carcere, riporta Il Messaggero. Gli altri reclusi lo chiamano il braccio «degli infami», perché vi vengono trasferiti, per esempio, quanti sono in carcere per reati sessuali o agenti delle forze dell’ordine che hanno abusato dei loro poteri. Stando a quanto riferisce il quotidiano romano, nel braccio “G9” i fratelli Bianchi sono sottoposti a massima sorveglianza e ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) Gabriele e Marcosono statinelledi isolamento “precauzionale” del carcere di Rebibbia. I due, arrestati per l’del 21enneMonteiro Duarte, attualmente sono nel braccio “G9”, situato al primo piano del carcere, riporta Il Messaggero. Glireclusi lo chiamano il braccio «degli infami», perché vi vengono, per esempio, quanti sono in carcere per reati sessuali o agenti delle forze dell’ordine che hanno abusato dei loro poteri. Stando a quanto riferisce il quotidiano romano, nel braccio “G9” isono sottoposti ae ...

