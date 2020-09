Milik e Dzeko bloccati: quale futuro per i due attaccanti? (Di martedì 22 settembre 2020) La Juve ha virato su Alvaro Morata e ora Dzeko e Milik sono bloccati nelle rispettive squadre: quale futuro per loro? La virata della Juve su Alvaro Morata ha messo in guai seri Milik, il Napoli e in piccola parte anche Edin Dzeko. Aurelio De Laurentiis dovrà rivedere presto le sue strategie di mercato visto il mancato accordo sia con la Roma che con l’attaccante polacco, che sta difendendo strenuamente la sua posizione. La Gazzetta dello Sport sottolinea che non siamo ancora allo scontro totale tra il club e il giocatore, ma i prossimi giorni saranno difficili per tutti i protagonisti di questa storia. Il Napoli dovrà valutare altre offerte. E, probabilmente, dovrà rifare i conti sulla valutazione del suo centravanti, perché non ci sono ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) La Juve ha virato su Alvaro Morata e orasononelle rispettive squadre:per loro? La virata della Juve su Alvaro Morata ha messo in guai seri, il Napoli e in piccola parte anche Edin. Aurelio De Laurentiis dovrà rivedere presto le sue strategie di mercato visto il mancato accordo sia con la Roma che con l’attaccante polacco, che sta difendendo strenuamente la sua posizione. La Gazzetta dello Sport sottolinea che non siamo ancora allo scontro totale tra il club e il giocatore, ma i prossimi giorni saranno difficili per tutti i protagonisti di questa storia. Il Napoli dovrà valutare altre offerte. E, probabilmente, dovrà rifare i conti sulla valutazione del suo centravanti, perché non ci sono ...

