Microsoft si espande nel gaming con Zenimax per 7 | 5 miliardi

(Di martedì 22 settembre 2020) (Photo by Jeenah Moon/Getty Images)Sfumato l’accordo per l’acquisizione delle operazioni americane di TikTok negli Stati Uniti,punta su altri servizi e mette a segno una delle più importanti operazioni nel settore dei videogame. La casa di Redmond ha annunciato di aver chiuso per 7,5di dollari l’acquisizione della societàMedia, tra i principali sviluppatori di videogiochi al mondo e proprietaria di diversi produttori, come Software o Bethesda Softworks. Con questa operazione, tra le più ricche degli ultimi tempi nel settore delsi garantisce un posto di tutto rispetto all’interno di un mercato che si stima possa arrivare a un valore complessivo di oltre 200di dollari di incassi ogni ...