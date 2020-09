Meteo Italia, crollo termico e temperature in picchiata. E arriva la neve (Di martedì 22 settembre 2020) L’Italia sta per piombare in pieno autunno. L’estate lascerà il posto nei prossimi giorni a una serie di perturbazioni tipiche della stagione autunnale le quali, sospinte da venti meridionali e alimentate da aria fresca, provocheranno precipitazioni a tratti abbondanti, ma non solo piovose. Tra venerdì 25 e domenica 27, infatti, un vortice ciclonico ricolmo di aria fredda polare si tufferà nel Mediterraneo facendo crollare le temperature che, dal sopra media di questi giorni, sprofonderanno sotto la norma di quasi 7°C. E con il freddo, arriverà anticipatamente anche la neve. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che la neve a settembre non è del tutto una rarità, già nel 2017 e ancora 2015, 2011 e poi 2010 e 2007 la dama bianca ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 settembre 2020) L’sta per piombare in pieno autunno. L’estate lascerà il posto nei prossimi giorni a una serie di perturbazioni tipiche della stagione autunnale le quali, sospinte da venti meridionali e alimentate da aria fresca, provocheranno precipitazioni a tratti abbondanti, ma non solo piovose. Tra venerdì 25 e domenica 27, infatti, un vortice ciclonico ricolmo di aria fredda polare si tufferà nel Mediterraneo facendo crollare leche, dal sopra media di questi giorni, sprofonderanno sotto la norma di quasi 7°C. E con il freddo, arriverà anticipatamente anche la. Il team del sito www.iL.it comunica che laa settembre non è del tutto una rarità, già nel 2017 e ancora 2015, 2011 e poi 2010 e 2007 la dama bianca ...

