L'Università di Perugia si difende: "Per Suarez procedure corrette e trasparenti" (Di martedì 22 settembre 2020) A fronte dello scandalo che sta travolgendo i vertici dell'Università per Stranieri di Perugia, con le intercettazioni che incorniciano l'esame-truffa di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana, la stessa Università ha rilasciato un comunicato un po' lunare, nel quale "ribadisce la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite per l'esame". E si augura, anzi "confida che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso".

rtl1025 : ?? Luis #Suarez ha superato l'esame di italiano all'Universita' per Stranieri di Perugia. L'esame si è svolto in for… - forumJuventus : In diretta esclusiva dall'Università di Perugia... Suarez mentre fa l'esame ?????? - tuttosport : #Juve, #Suarez lascia l'università di Perugia: test superato ?? - Franco_Pacini : Il vero danno lo ha subito l'università di perugia. #Suarez - Valter14032653 : RT @AvantiLaura: Suarez, procura di Perugia: “Irregolare la prova dell’esame di italiano” -

