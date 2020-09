Liam Gallagher: "Sono malato e indosso la mascherina. Mio fratello Noel 'no mask'? È un imbecille" (Di martedì 22 settembre 2020) “Io indosso la mascherina, non È un problema”. A parlare È il cantautore Liam Gallagher, prendendo le distanze dalla posizioni “no-mask” del fratello Noel. Le divergenze tra i due componenti del gruppo musicale Oasis Sono note da tempo e ora coinvolgono anche il rapporto con la pandemia.Noel Gallagher, infatti, in una recente intervista aveva contestato l’utilità della mascherina e aveav riassunto la propria posizione dicendo: “Se prendo il virus, Sono fatti miei”. Ora la presa di posizione di Liam, resa pubblica rispondendo alle domande dei follower su ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) “Iola, non; un problema”. A parlare; il cantautore, prendendo le distanze dalla posizioni “no-” del. Le divergenze tra i due componenti del gruppo musicale Oasisnote da tempo e ora coinvolgono anche il rapporto con la pandemia., infatti, in una recente intervista aveva contestato l’utilità dellae aveav riassunto la propria posizione dicendo: “Se prendo il virus,fatti miei”. Ora la presa di posizione di, resa pubblica rispondendo alle domande dei follower su ...

