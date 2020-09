Keita Sampdoria, problemi in vista: il giocatore torna a Montecarlo (Di martedì 22 settembre 2020) Rallenta ancora la trattativa tra la Sampdoria e Keita: il giocatore sarebbe tornato a Montecarlo per risolvere alcune pendenze con i monegaschi Si allungano ulteriormente i tempi per l’arrivo di Keita Balde alla Sampdoria. Il giocatore del Monaco, infatti, avrebbe fatto ritorno nel Principato per risolvere alcune pendenze con i monegaschi. L’accordo tra Sampdoria e Monaco era sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, e ingaggio da 3 milioni pagato in gran parte dai francesi. Adesso però un ritorno in Costa Azzurra che allunga considerevolmente i tempi dell’approdo in blucerchiato e, di fatto, rende quasi impossibile l’esordio con il Benevento. A ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Rallenta ancora la trattativa tra la: ilsarebbeto aper risolvere alcune pendenze con i monegaschi Si allungano ulteriormente i tempi per l’arrivo diBalde alla. Ildel Monaco, infatti, avrebbe fatto ritorno nel Principato per risolvere alcune pendenze con i monegaschi. L’accordo trae Monaco era sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, e ingaggio da 3 milioni pagato in gran parte dai francesi. Adesso però un ritorno in Costa Azzurra che allunga considerevolmente i tempi dell’approdo in blucerchiato e, di fatto, rende quasi impossibile l’esordio con il Benevento. A ...

