John Lennon | Mark Chapman lo ammazzò con 4 colpi di pistola Oggi chiede scusa a Yoko Ono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020)è morto ammazzato l’8 dicembre del 1980., allora 25 anni, lo colse di sorpresa sul portone del palazzo di Mahnattan doveviveva e gli sparò cinquedi. Quattro andarono a segno. Così, l’ormai ex Beatle, morì davanti agli occhi della donna che amava,Ono. Tra poco saranno 40 anni. E il mese scorso si è tenuta l’udienza per la libertà condizionale chiesta dai legali di, libertà che è stata negata per l’undicesima volta. “Penso a quello che ho fatto tutto il tempo”, ha detto. E poi ha chiesto, ...