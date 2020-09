Intel ottiene la licenza statunitense per vendere chipset a Huawei

(Di martedì 22 settembre 2020) Il produttore di chipha ricevuto dal governo USA le necessarie licenze per continuare a fornire alcuni prodotti a. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Non solo Intel, ma anche la cinese Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) ha ottenuto un permesso per continuare a collaborare con Huawei. D'altronde, il bando del governo Trump ...Dopo l’ultimo report di ITHome in cui è stato confermato che AMD ha ottenuto la licenza dal governo ... a quanto pare secondo Reuters anche la concorrente Intel sarebbe riuscita a ricevere ...