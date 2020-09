Il Vaticano: "L'eutanasia è un crimine contro la vita umana" (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - L'eutanasia "è un crimine contro la vita umana perché, con tale atto, l'uomo sceglie di causare direttamente la morte di un altro essere umano innocente", "è un atto intrinsecamente malvagio, in qualsiasi occasione o circostanza", "un atto omicida che nessun fine può legittimare e che non tollera alcuna forma di complicità o collaborazione, attiva o passiva", "un peccato grave contro la vita umana: nessuna autorità può legittimamente imporlo né permetterlo". La Congregazione per la Dottrina della Fede pubblica oggi la Lettera "Samaritanus bonus" (il buon Samaritano) sulla cura delle persone nella fasi critiche e ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - L'; unlaperché, con tale atto, l'uomo sceglie di causare direttamente la morte di un altro essere umano innocente", "; un atto intrinsecamente malvagio, in qualsiasi occasione o circostanza", "un atto omicida che nessun fine può legittimare e che non tollera alcuna forma di complicità o collaborazione, attiva o passiva", "un peccato gravela: nessuna autorità può legittimamente imporlo né permetterlo". La Congregazione per la Dottrina della Fede pubblica oggi la Lettera "Samaritanus bonus" (il buon Samaritano) sulla cura delle persone nella fasi critiche e ...

