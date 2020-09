Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini sbotta con Francesca Pepe | «Sei una gran maleducata»

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : Le luci illuminano la Casa di Cinecittà, in una lunga serata che lascerà tutti i protagonisti di #GFVIP completamen… - Corriere : Fausto Leali espulso dal «Grande Fratello Vip» dopo le frasi razziste - Patry_S19 : RT @ciccio_co: Si vantano di non guardare il Grande Fratello e poi votano si al referendum - kiara86769608 : RT @DeerEwan: +++ Ultim'ora, il fratello gemello di Pier Luigi Bersani espulso dal Grande Fratello Vip dopo le frasi razziste +++ #Fausto… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Sono passati 20 anni da quando, quasi per un esperimento sociologico, arrivava in Italia la Casa del Grande Fratello. Ci sono passati in molti, alcuni non hanno lasciato traccia, altri sono diventati ...Fausto Leali è stato espulso dal Grande Fratello Vip. Il cantante è stato punito per aver chiamato "negro" Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. "Nero è un colore, negro è la razza", ha poi ...