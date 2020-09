Governo più stabile dopo il voto? Proprio no Becchi | cosa chiederà ora il Pd al M5s

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020) Molti pensavano che il centrodestra vincesse in almeno quattro regioni su sei e invece finisce in pareggio, 3 a 3. Il dato di fatto saliente sul quale riflettere è però il seguente : rispetto al 2015, la coalizione di centrodestra passa complessivamente da 3 a 15 regioni, infatti da oggi il quadro politico regionale è di 15 regioni al centrodestra e 5 al centrosinistra. Nessuno ricorda questo particolare. Rispetto ai nastri di partenza la coalizione di centrodestra strappa una regione al centrosinistra, le Marche, regione rossa da oltre venticinque anni e dove la Lega si piazza sul podio come primo partito della coalizione con oltre il 22% dei voti. Primo partito regionale è il Pd (25,1%), che in undici mesi perde però la seconda regione rossal'Umbria. Rispetto alle politiche la Lega conquista cinque punti, mentre il Pd ne ...