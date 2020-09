Leggi su dire

(Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – “È inutile girarci intorno, il Movimento cinque stelle ha perso le elezioni regionali. Quello che vorrei pero’ e’ che non si facesse l’errore di collegare la crisi del movimento alla sconfitta delle regionali. La crisi di identita’ del movimento cinque stelle nasce da molto prima della sconfitta di queste elezioni, va avanti da troppo tempo. Per questo io auspico gli Stati generali che non devono essere una giornata spot ma un momento di confronto per ridare slancio ai nostri temi identitari. In questi anni ci sono stati molti cambiamenti, ed e’ normale che quando le cose cambiano arrivano anche crisi di identita’ vuol dire che un’identita’ c’era. Ora dobbiamo recuperare alcune nostri temi, come la battaglia per l’acqua pubblica, che e’ assurdo che non venga affrontata, il salario minimo, e soprattutto una riforma della Rai”, ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico durante una dichiarazione a Montecitorio. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Fico: “La crisi del M5s va avanti da tempo, ora Stati generali” Regionali, l’attacco di Di Battista: “E’ la più grande sconfitta del M5s” Decreti sicurezza sì, Mes forse: la risposta di Conte a Zingaretti Governo, le richieste di Zingaretti: “Abolire i decreti sicurezza e sì al Mes” VIDEO | Libia, il deputato pescatore che difende i colleghi nelle mani di Haftar Amnesty contro l’arresto dell’attivista No Tav Dana Lauriola: “Viola diritto alla libertà d’espressione”