Ferrero: «Se i tifosi ti insultano vuol dire che ti amano»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha fatto il punto della situazione: «Contestazione? Se mi insultano, mi amano» Massimo Ferrero, intervistato negli studi di Tiki Taka, ha fatto il punto della situazione sulla Sampdoria, il match contro la Juventus e il suo ruolo di presidente. JUVENTUS SAMPDORIA – «I miei calciatori non sono pervenuti, erano spaventati. Quagliarella in panchina? Io ho un allenatore che è fortissimo, quando va male vuol dire che va bene». STADI – «Aprire ad un terzo della capienza? Io l'ho detto due mesi fa». PRESIDENTE OPERAIO – «Perché mi faccio un mazzo così tutti i giorni, perché lavoro e sono presente, perché sono ...

